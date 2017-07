Huddersfield Town haalt concurrent voor Laurent Depoitre

Huddersfield Town heeft de transfer van de Beninse international Steve Mounié afgerond. De 22-jarige aanvaller komt over van het Franse Montpellier en ondertekende bij de Engelse promovendus een contract voor vier seizoenen, zo maakte de club woensdag bekend.

Bij Huddersfield is het al de derde keer in minder dan twee weken dat het transferrecord gebroken wordt. Eerst legde de club vijf miljoen euro op tafel om Laurent Depoitre los te weken bij FC Porto. Lang hield dat record niet stand, want eind vorige week werd de Australische middenvelder Aaron Mooy voor negen miljoen euro overgenomen van Manchester City. Voor de kopbalsterke Mounié zou de club dertien miljoen euro betaald hebben. De Beninse international is ook in het bezit van de Franse nationaliteit en heeft daardoor geen werkvergunning nodig om in de Engelse competitie aan de slag te gaan.

Huddersfield Town is komend seizoen naast Newcastle United en Brighton nieuwkomer in de Engelse hoogste afdeling en mogelijk wacht er het team dus een lastig seizoen. Voor de ex-club van voormalig doelman en huidig spelersmakelaar Nico Vaesen wordt het de eerste keer dat ze mogen aantreden in de in 1992 opgerichte Premier League. De club uit het noorden van Engeland was in 1972 voor het laatst actief op het hoogste niveau. In de jaren twintig van de vorige eeuw mochten ze wel drie keer de landstitel vieren.

Op 12 augustus treft Huddersfield op de eerste speeldag van de Premier League op verplaatsing het Crystal Palace van Christian Benteke.