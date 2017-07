Kalasjnikovs in beslag genomen in onderzoek naar nieuwe geplande aanslag

Brussel - In het kader van een onderzoek naar een nieuwe geplande aanslag heeft het federaal parket dinsdagnacht zes huiszoekingen uitgevoerd in Anderlecht. Vier personen werden meegenomen voor verhoor. Tegelijk vond er ook een grote antiterreuroperatie plaats in het noorden van Frankrijk. Daarbij is een 42-jarige man opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een “gewelddadige” actie.

De huiszoekingen in Anderlecht vonden plaats in vier woningen en twee garageboxen. Op één plaats werden er verschillende wapens aangetroffen, waaronder kalasjnikovs. In totaal werden er vier personen meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter zal in de loop van de dag beslissen of ze verder aangehouden blijven.

De operatie in het noorden van Frankrijk vond plaats in de woning van de verdachte in Faches-Thumesnil ten zuiden van Rijsel, aldus BFTMV. Ook dat onderzoek zou aangestuurd worden door het federaal parket.

De 42-jarige man wordt verdacht van het plannen van een “gewelddadige actie” in Frankrijk of België. Hij had banden met de Kamikaze Riders, Belgische motorrijders die verdacht worden van radicalisering.

Volgens de Franse regionale krant La Voix du Nord startte de operatie om 3.30 uur in de rue Philippe-de-Girard in Wattenijs en was ze even na 10.00 uur afgelopen. De deur van een woning werd ingebeukt, waarna een man de benen nam. Tegen 4.00 uur werd hij in de heel kortbij gelegen rue Jean-Jaurès teruggevonden en opgepakt. Er is in de rue Clémenceau ook een auto doorzocht, maar dat zou niets hebben opgeleverd.

Samenwerking

Het federaal parket benadrukt dat het dossier in Anderlecht volledig los staat van de onderzoeken naar de aanslagen van Parijs op 13 november 2015 en van Brussel op 22 maart 2016 en 21 juni 2017. De antiterreuroperaties in beide landen zouden overigens een samenwerking zijn tussen de Franse en Belgische veiligheidsdiensten.