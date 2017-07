Cavendish komt terug op incident met Sagan: “Hij is nog steeds een vriend”

De Britse sprinter Mark Cavendish is woensdagmiddag teruggekomen op het contact met Peter Sagan die hem ten val bracht en de wereldkampioen de diskwalificatie kostte. “Ik heb nog steeds veel respect voor Sagan”, klonk het bij de man van Dimension Data, al bleef hij er wel bij dat hij niét in de fout was gegaan.

‘Cav’ benadrukte dat hij nog steeds veel respect heeft voor de wereldkampioen. “Sagan is niet alleen een collega, maar ook een vriend”, zei hij. “We spraken elkaar gisteravond na de val nog. Hij kwam zich bij mij excuseren voor die elleboog en zei dat hij uit balans was gebracht. Dat het niet met opzet gebeurde, is voor mij belangrijk om te weten. Of ik zijn uitsluiting terecht vind? Mijn mening is niet belangrijk, maar Philippe Mariën is de meest faire en integere juryvoorzitter die ik ken. Vooraf had de jury de sprinters wel gewaarschuwd dat er streng opgetreden zou worden.”

De kopman van Dimension Data bleef er wel bij dat hij niet in de fout gegaan was. “Ik ben een volleerd sprinter, met vrouw en kinderen. Ik ga heus niet in een gat duiken dat er niet is.”

Cavendish viel nadat hij uit balans werd gebracht door een elleboogbeweging van Sagan. De Slovaak kwam in Vittel als tweede over de streep na winnaar Arnaud Démare. Aanvankelijk werd de vijfvoudige groene trui gedeklasseerd en beboet. Later volgde zijn officiële uitsluiting. Dimension Data liet dinsdagavond weten dat Cavendish een schouderbreuk opliep en woensdag niet meer start in rit vijf.