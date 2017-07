Waarom deze bib stopt met boetes voor wie boeken te laat terugbrengt

Halle - Een kleine maand nadat de bibliotheek van Halle het nieuws haalde met haar strijd tegen de mysterieuze ‘boekenkakker’, is ze opnieuw goed voor een primeur. Als eerste in Vlaanderen schaft de openbare bibliotheek van Halle namelijk de kleine boetes op het te laat inleveren van ontleende boeken af. “Die boetes zorgen enkel voor frustratie. Hoe sneller we ervan af zijn, hoe beter.”

Kort voor sluitingstijd naar de bib spurten, want vanaf morgen is het een boete betalen? Of snel-snel dat laatste hoofdstuk uitlezen, want straks moet het boek binnengebracht worden? In Halle is dat binnenkort ...