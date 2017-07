Roland Lamah opnieuw twee keer aan het kanon bij Dallas

FC Dallas heeft dinsdag op de achttiende speeldag van de Western Conference in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) met 4-2 gewonnen tegen DC United.

Voormalig Rode Duivel Roland Lamah had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de thuiszege van de competitieleider. Op de Amerikaanse nationale feestdag nam de 29-jarige Lamah het tweede en vierde doelpunt voor zijn rekening, wat zijn teller dit seizoen op acht doelpunten brengt. Met 31 punten deelt Dallas momenteel de leidersplaats met Sporting Kansas City.

Zonder de geschorste Jelle Van Damme ging LA Galaxy in eigen huis zwaar onderuit tegen Salt Lake City. Het werd 2-6 waardoor de topclub uit Los Angeles na achttien speeldagen met 22 punten naar de zevende plaats is gezakt in de Western Conference. Enkel de top zes mag na de reguliere competitie deelnemen aan de play-offs.