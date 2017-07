Diego Maradona krijgt ereburgerschap in Napels

Voetballegende Diego Maradona krijgt donderdag het ereburgerschap toegewezen van de Zuid-Italiaanse stad Napels, zo werd woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

“Morgen/donderdag word ik ereburger van deze stad en ik wil iedereen daarvoor bedanken, maar ik voel me al Napolitaan sinds de eerste dag dat ik het shirt met daarop nummer tien van Napoli gedragen heb”, vertelde Maradona aan de vooravond van de ceremonie.

De intussen 56-jarige Argentijn droeg tussen 1984 en 1991 de clubkleuren van Napoli. Met de huidige club van Rode Duivel Dries Mertens won hij de scudetto in 1987 en 1990, de Coppa Italia in 1987 en de UEFA Cup in 1989. Hij beleefde er zijn sportieve hoogdagen, maar kreeg in 1991 een afscheid in mineur toen hij Italië moest verlaten na een reeks drugsovertredingen en vermoedens van belastingontduiking. Daarnaast werd hij ook beschuldigd van banden te hebben met leden van de ‘Camorra’, de Napolitaanse maffia.