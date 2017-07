Zwartrijders opgepast: “68,1 procent van de treintickets effectief gecontroleerd”

Brussel - In de maanden september en oktober 2016 werd 68,1 procent van de treinreizigers effectief gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoersbewijs. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Caroline Cassart-Mailleux (MR). Bellot baseert zich hiervoor op de resultaten van ‘mystery shopping’ controles van NMBS-medewerkers die incognito op de trein zitten.

De NMBS organiseert sinds enkele jaren dergelijke controles twee keer per jaar. Het controlepercentage in het najaar van 2016 lag 1,5 procent hoger dan dat van het voorjaar. Toen was echter een daling met liefst 5,3 procent vastgesteld in vergelijking met het najaar van 2015, toen 71,9 procent van de reizigers werd gecontroleerd. Deze 71,9 procent was overigens het beste resultaat tot dusver.

Bellot verwees toen voor die daling naar technische problemen met ITRIS, het nieuwe tablet voor ticketverkoop, waardoor dit toestel tijdens een shift meerdere keren opnieuw moest opgestart worden. Ook het scannen van de MOBIS-kaart duurde met dit nieuwe toestel langer dan met de vroegere IBIS-toestellen. “Volgens de NMBS zijn intussen oplossingen ontwikkeld om de prestaties van dit toestel te verbeteren”, aldus Bellot.