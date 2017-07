Real Madrid leent Fabio Coentrao uit aan Sporting

De Spaanse landskampioen en Champions League-winnaar Real Madrid leent de Portugese linkerflankverdediger Fabio Coentrao tot het einde van het seizoen uit aan de Portugese topclub Sporting Lissabon, zo maakte Real Madrid woensdag bekend.

De 29-jarige Coentrao streek in 2011 neer in Bernabeu, maar vertolkte er de laatste seizoenen steeds meer een bijrol. In het seizoen 2015-2016 werd hij al eens uitgeleend aan het Franse AS Monaco. Bij Real ligt de Portugese international nog onder contract tot medio 2019.