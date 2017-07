TRANSFERGERUCHTEN. Rooney mag gratis weg bij Manchester United, dat nog eens hard wil toeslaan

De zomertransfermarkt gaat dinsdag zijn vierde dag in. Niemand panikeert voorlopig maar de geruchten over toptransfers schieten uit de grond als paddenstoelen, terwijl bepaalde deals serieuzer en serieuzer worden. Een overzicht!

Ondanks de geruchten over een vertrek, heeft Lionel Messi zijn contract bij Barcelona verlengd tot 2021. Dat maakten de Catalanen woensdagochtend bekend. De Argentijn had nog maar een contract voor een jaar bij de Blaugrana. (Lees hier meer)

Manchester United-kapitein Wayne Rooney zou nog voor het einde van de week bij Everton tekenen. Het clubicoon mag volgens The Sun gratis weg uit Manchester nadat hij niet werd opgenomen in de selectie die op tour naar de Verenigde Staten trekt.

Rooney in zijn periode bij Everton. Foto: BELGAIMAGE

Daar zou de koopwoede van The Toffees overigens niet stoppen. Naast Rooney zouden ze ook nog Arsenal-aanvaller Oliver Giroud willen halen voor een bedrag van zo’n 24 miljoen euro. Een teken dat Romelu Lukaku binnenkort mag vertrekken uit Goodison Park? De blauwhemden gaven nu al ruim 100 miljoen euro uit.

De club van José Mourinho zou het vertrek Rooney voorin dan weer willen opvangen door Alvaro Morata weg te halen bij Madrid. De Spaanse aanvaller zou wel ruim tachtig miljoen euro moeten kosten, weet The Independent.

Stelt Arsenal vandaag grote aanwinst voor?

De overgang van Lyon-aanvaller Alexandre Lacazette naar Arsenal zou vandaag officieel worden gemaakt, schrijft de Franse sportkrant L’Equipe. De spits zou gisteren al zijn medische testen hebben afgelegd en zou zo’n 50 miljoen plus bonussen in het laatje brengen bij l’OL.

Alexandre Lacazette zou de eerste grote transfer van Arsenal worden. Foto: AFP

Olympique Marseille zou aan de mouw van ex-Club Brugge-spits Carlos Bacca trekken. Diens club AC Milan wil echter 30 miljoen euro voor de Colombiaan, terwijl de Fransen voorlopig niet hoger willen gaan dan 20 miljoen. Dat meldt RMC Radio.

Blijft Diego Costa weg van eerste training Chelsea?

Inter Milan wil Sevilla-middenvelder Stephen N’Zonzi per se aantrekken en is daarvoor zelfs bereid de afkoopclausule van 40 miljoen euro te betalen. Juventus zou ook aan de mouw van de 28-jarige Fransman trekken, maar is niet bereid zoveel geld te dokken. Dat zeggen de Corriere dello Sport en Mediaset Premium.

Komt Diego Costa vrijdag opdagen voor de eerste training van Chelsea? Foto: Photo News

Intussen blijven de geruchten komen dat Diego Costa zou vertrekken bij Chelsea. De Braziliaanse Spanjaard is nog steeds eigendom van The Blues, maar wordt volgens Marca overmorgen niet meer verwacht op de eerste training. Atlético Madrid zou de eerste gegadigde zijn om hem weer in te lijven, maar de hoofdstedelingen gaan voorlopig nog gebukt onder een transferverbod.