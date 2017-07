Witsel: “Ancelotti heeft enkele weken geleden gebeld omdat hij me naar Bayern München wilde halen”

Bayern München-trainer Carlo Ancelotti heeft enkele weken geleden naar de coach van Axel Witsel gebeld omdat hij de Rode Duivel naar de Duitse topclub wilde halen. Dat zegt Witsel zelf in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

Witsel speelt sinds begin dit jaar voor de Chinese promovendus Tianjin Quinjian. Een onbegrijpelijke keuze in het niemandsland van het voetbal volgens velen, maar de topclubs zijn de Rode Duivel nog niet vergeten. “Twee weken geleden belde Bayern München-coach Carlo Ancelotti naar mijn trainer Fabio Cannavaro om te vragen of hij me mocht contacteren. Hij wilde me bij Bayern”, lost de Rode Duivel in Sport/Voetbalmagazine.

Bayern botste op njet van Cannavaro

Tot een gesprek tussen Ancelotti en Witsel is het echter niet gekomen. “Cannavaro heeft Ancelotti geantwoord dat hij me nodig had. Ik moet daar rekening mee houden, hij is degene die me naar hier heeft gehaald.”

De vraag is natuurlijk of Bayern de Rode Duivel had kunnen verleiden nadat die eerder zelfs Juventus links liet liggen voor de Chinese competitie. “Bayern blijft toch altijd Bayern… Ik kon naar Juventus, maar Bayern, dat is nog een trapje hoger”, geeft Witsel aan dat hij best wel oren zou hebben gehad naar de woorden van Ancelotti.