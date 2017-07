Rob Schoofs (KAA Gent) maakt overstap naar KV Mechelen

Rob Schoofs (23) verlaat AA Gent voor KV Mechelen, waar hij zijn handtekening heeft gezet onder een vierjarig contract. Dat heeft Malinwa woensdag bekendgemaakt.

"Na een moeilijke periode bij AA Gent is KV Mechelen de ideale club om me opnieuw te tonen", verklaart de middenvelder. "Ik wil weer elke week op het veld staan en meewerken aan de ambities van de club. Op mijn leeftijd is het belangrijk om veel te spelen. Die kansen kreeg ik niet bij AA Gent. Bij KV Mechelen hoop ik weer een meerwaarde te zijn voor het elftal."

In januari 2016 ruilde Schoofs STVV voor AA Gent, nadat hij zich als aanvoerder had ontpopt tot draaischijf van de Limburgers. Maar bij de Buffalo's kon de middenvelder zich niet doorzetten, hij belandde er onlangs zelfs in de B-kern. Bij KVM ontmoet hij opnieuw coach Yannick Ferrera, met wie hij al samenwerkte bij Sint-Truiden.