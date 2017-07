“Geen concurrentieproblemen”, zegt EU-commissie dus mag PSA Peugeot Citroën het Duitse Opel overnemen

Brussel - De Europese Commissie heeft de overname van autobouwer Opel door PSA Peugeot Citroën goedgekeurd, zonder extra voorwaarden. “De transactie doet geen concurrentieproblemen ontstaan in de relevante markten”, oordeelt de Commissie.

De Franse autogroep PSA Peugeot Citroën maakte begin maart bekend dat het de Europese tak van de Amerikaanse groep GM, bestaande uit Opel en het Britse zustermerk Vauxhall, wilde overnemen voor 1,3 miljard euro. Samen vormen ze het op een na grootste autoconcern in Europa, na Volkswagen.

De Europese Commissie wijst er onder meer op dat het marktaandeel van het fusiebedrijf in de meeste landen relatief klein blijft. De nieuwe entiteit zal ook sterke concurrentie blijven ondervinden van concurrenten als Renault, Volkswagen, Daimler, Ford, Fiat en verschillende Aziatische autobouwers, klinkt het nog.

De Europese Commissie buigt zich ook over de overname van de financieringstak GM Financial Europe door PSA, in joint venture met de Franse bank BNP Paribas. Een oordeel over die operatie, met een waarde van 0,9 miljard euro, wordt in de tweede jaarhelft verwacht.

PSA verwacht de hele operatie - goed voor 2,2 miljard euro dus - tegen eind dit jaar af te ronden, bevestigt de groep woensdag.