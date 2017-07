Vijfduizend jaar oud graf van ‘reuzen’ ontdekt in China

Een groep archeologen heeft in het oosten van China een begraafplaats van ‘reuzen’ ontdekt. Dat melden verscheidene media. De graven zouden meer dan vijfduizend jaar oud zijn.

De beenderen in de begraafplaats in de Chinese provincie Shandong tonen aan dat de mannen zeker 1.80 meter groot waren. Daarmee torenden ze vijfduizend jaar geleden ver boven hun tijdgenoten uit. Eén man was zelfs minstens 1.90 meter groot, wat van hem destijds een reus maakte.

“Die analyse is momenteel enkel gebaseerd op de botstructuur”, zegt archeoloog Fang Hui aan China Daily. “In werkelijkheid was de man zeker groter dan 1.90 meter.”

Aan de grootte van de graftombe te zien, hadden de mannen wellicht ook enig aanzien in de gemeenschap. Ze hadden vermoedelijk toegang tot beter voedsel dan de anderen en werden gezien als machtige individuen.

Maar hoe komt het dat ze zo groot waren? “Door de opkomende landbouw in die tijd hadden mensen toegang tot diverse en rijke voedingsmiddelen”, aldus Fang Hui. “Daardoor begon hun fysiek ook stilaan te veranderen.”

Vandaag de dag zijn achttienjarige mannen uit die regio gemiddeld zo’n 1.75 meter groot. Daarmee zijn ze dus iets groter dan het nationale gemiddelde van 1.72 meter.