Beerschot Wilrijk rondt twee inkomende transfers af in één dag

Beerschot Wilrijk heeft woensdag twee inkomende versterkingen verwezenlijkt. De Mannekes huren Mbombo van Vita Club Kinshasa en trekken doelman Romo van Apoel Nicosia aan.

De 21-jarige Richard Kule Mbombo is al enkele dagen te bewonderen op het Kiel. De boomlange aanvaller testte bij de club sinds zaterdag en deed zondag in de oefenwedstrijd tegen SV Nielse viermaal de netten trillen.

Mbombo is op 10 mei 1996 geboren in Kinshasa waar hij tot begin vorig seizoen bij de Congolese topclub AS Vita Club Kinshasa voetbalde. Toen bereikte de club een akkoord met Anderlecht, waar hij een jaar werd gehuurd en furore maakte in het beloftenelftal. Beerschot Wilrijk huurt de komende twee seizoenen Mbombo, met een optie tot aankoop.

Kule Mbombo wordt voor de komende twee seizoen geleend van AS Vita Club. Onze club bedwong tevens een aankoopoptie. #TogetherWeMakeHistory pic.twitter.com/TIvyfXwdrP — Beerschot Wilrijk (@beerschot_wlrk) 5 juli 2017

De transferhonger van de Antwerpenaren is woensdag nog niet gestild, want het bestuur kondigt ook een nieuwe doelman aan. De 27-jarige Venezolaan Rafael Romo zal de opvolger van Michael Clepkens worden, die naar SK Lommel trekt.

Romo zag het levenslicht op 25 februari 1990 in Turén en heeft ook de Spaanse nationaliteit. Hij kende zijn opleiding bij Atlético de Turén vooraleer de overstap te maken naar Llaneros. Tussen 2009 en 2016 was hij werkzaam bij het Italiaanse Udinese, waar hij werd uitgeleend bij Estudantes Mérida, Mineros en Watford. Vorig seizoen tekende hij bij AEL Limassol in Cyprus. In de winter werd hij getransfereerd naar Apoel Nicosia. Voor het nationale elftal verzamelde hij acht caps.