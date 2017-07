Vrouw gaat naar ziekenhuis met ademhalingsproblemen, maar daar doen dokters schokkende ontdekking

Toen een vrouw met ernstige ademhalingsproblemen het Latifa ziekenhuis in Dubai binnenstapte, gingen de artsen meteen over tot een grondig onderzoek. Al snel deden ze een schokkende ontdekking. Een gigantische tumor zette een enorme druk op haar longen en andere organen.

De vrouw - van wie de naam niet gekend is - werd met spoed geopereerd. Tijdens de drie uur durende operatie moesten haar baarmoeder, haar eierstokken en een tumor van maar liefst zeventien (!) kilo verwijderd worden. Volgens de artsen was het een van de grootste gezwellen die ze ooit gezien hadden.

Omdat de tumor zo groot was, kon de patiënte amper nog ademen. “De zwelling bracht de gezondheid van deze vrouw in gevaar. Het had zelfs bijna haar dood betekend”, zegt dokter Amal Al Qedrah. “Door de druk kwamen haar organen in gevaar.”

Het is nog niet duidelijk of de vrouw intussen helemaal hersteld is van de operatie.