Sla uw slag: de douane houdt uitverkoop alcoholische dranken

Brussel - Op 7 augustus houdt de FOD Financiën een openbare verkoop van alcoholische dranken. Het gaat om dranken die door de douane in beslag zijn genomen, zo kondigt de federale overheidsdienst woensdag aan. Op Twitter benadrukt de FOD Financiën dat het om 100 procent originele dranken gaat, dus “geen namaak”. Het gaat om 105 loten.

De dranken zijn in beslag genomen vanwege niet betaalde accijnzen of douanerechten. “De minimumprijs voor elk lot moet minstens al de ontlopen accijnzen en rechten bedragen”, zo staat op de website van de Fin Shop. “Daarop wordt geen afwijking toegestaan, wat ook het fiscale stelsel van de koper is.”

De dranken bevinden zich in Houdeng-Goegnies in Henegouwen. De verkoop gebeurt per bieding via e-mail.