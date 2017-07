Kans op hevig onweer en wateroverlast

Nu de temperaturen opnieuw in stijgende lijn gaan, neemt ook de kans op onweersbuien weer toe. Vooral donderdagnamiddag ontwikkelen zich onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met wateroverlast.

Donderdag begint vrij zonnig met slechts enkele wolkenvelden en sluierwolken. In de loop van de dag neemt de onstabiliteit toe en kunnen stapelwolken ontwikkelen. Op het eind van de namiddag kunnen er enkele plaatselijke buien vallen, eventueel met onweer dat gepaard kan gaan met hagel. Het wordt warm, met maxima tussen 24 en 29 graden.

Donderdagavond zijn er overal nog onweersbuien mogelijk. Plaatselijk kunnen de buien hevig uitvallen, mogelijk met hagel en wateroverlast. De tweede helft van de nacht neemt de neiging tot buien af, vooral in de noordelijke helft van het land. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Foto: KMI

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt en zijn de opklaringen over het algemeen breder in het noordwesten dan in het zuidoosten, waar ’s ochtends nog een onweerachtige bui mogelijk is. Later overdag neemt de kans op een bui opnieuw toe in het oosten van het land. Het wordt nog warm met maxima van 23 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 28 graden in de Kempen.

Zaterdag genieten we van brede opklaringen en blijft het zo goed als droog, al is een lokaal buitje niet geheel uitgesloten. Met maxima van 23 graden aan zee tot 27 graden in Belgisch Lotharingen is het nog altijd warm.

Zondag krijgen we te maken met regen, buien of lokaal zelfs onweer vanuit Frankrijk. Het wordt niet warmer dan 22 graden.