De favoriete zomerwijn van Anja Daems: “Er gaat regelmatig een flesje open, het is altijd wel feest bij ons”

Dat Radio 2-presentatrice Anja Daems (49) voor Portugese wijn kiest, mag niet verbazen. “Ik ga er al met vakantie van toen ik nog klein was. Kennissen van mijn ouders hebben er een quinta, een Portugees wijndomein, en op mijn zestiende mocht ik al oude port proeven. Niet te vergelijken met wanneer ik een ordinaire port proef, bwah, meteen de goot in. Toen ik 40 werd kwam er een Port tawny 40 years old op tafel. Het summum, toen wist ik het wel.”

Dat Port heeft voor jou een sentimentele waarde.

Mijn vader, 73 ondertussen, maakt zijn eigen port. Wijn afkomstig van die Portugese vrienden. In zijn kelder liggen wel 500 flessen. En er is een speciaal ...