OEFENMATCHEN. Nieuwkomer loodst Club Brugge naar vlotte zege, Izquierdo dolt langs de zijlijn

Club Brugge heeft zijn eerste oefenwedstrijd op Nederlandse bodem woensdagavond winnend afgesloten. de Oekraïense eersteklasser FC Oleksandria ging voor de bijl met 0-3.

Nieuwkomer Dennis schoof in minuut 19 de openingstreffer binnen na een afvallende bal op vrije trap van Vormer. Even daarvoor had Acolatse de vrije trap geforceerd. Een klein kwartier later scoorde Vossen in de rebound na een actie van Dennis. De wedstrijd werd potiger en af en toe pakten de Oekraïeners uit met smerige overtredingen.

In de tweede helft werd het al snel 0-3 toen de keeper een vrije trap knullig tegen de rug van Dennis bokste. Op het uur wisselde Leko de overige negen spelers, maar dat betekende niet dat Club de greep op de wedstrijd verloor. Het bleef controleren, maar echte grote kansen kwamen er niet meer. De afgereisde Club-fans kregen wel nog het debuut van Jérémy Perbet en Marvelous Nakamba te zien.

José Izquierdo maakte een gesmaakte comeback bij blauw-zwart: de Colombiaanse flankspeler zal na zijn vakantie - in afwachting van een transfer - weer meetrainen bij Club. Hij daagde vandaag op in Garderen, en dolde met manager Vincent Mannaert langs de zijlijn.

José Izquierdo met Vincent Mannaert Foto: Photo News

Coach Ivan Leko Foto: Photo News

Nieuwkomer Dennis scoorde tweemaal Foto: Photo News

Elton Acolatse Foto: Photo News

Jelle Vossen vond éénmaal de netten Foto: Photo News

Jordi Vanlerberghe Foto: Photo News

Jérémy Perbet Foto: Photo News

Ruud Vormer Foto: Photo News

Hans Vanaken Foto: Photo News

Doelpunten: 19’ Dennis, 33’ Vossen, 55’ Dennis

Club Brugge: Horvath (46’ Hubert), Palacios (60’ Cools) - Poulain (60’ Mechele) - Denswil (60’ Masovic) - De Bock (60’ Touba) , Simons (60’ Nakamba) - Vormer (’60 Claudemir) - Vanaken (60’ Vanlerberghe), Acolatse (46’ Vlietinck) - Vossen (60’ Perbet) - Dennis (60’ Limbombe)