Miljoenenaankoop van Milan maakt baan vrij voor transfer van Genk-verdediger Castagne

AC Milan heeft de overgang van Andrea Conti afgerond. De Milanezen hebben een akkoord met het Atalanta van de flankverdediger over een transfer voor 24 miljoen euro. Dat maakte de baan vrij voor een vertrek van Timothy Castagne van Racing Genk naar Bergamo.

Genk en Atalanta hadden al langer een akkoord, aangezien de Italianen bereid zijn de afkoopsom in het contract van Castagne te betalen. De speler zelf had eerder een akkoord met Nice, maar is nu ook gewonnen voor een toekomst bij Atalanta, ook een persoonlijk akkoord lijkt nabij. Castagne zou vandaag de installaties van de club uit Bergamo bezoeken en misschien zelfs al medisch getest worden. Hij traint niet meer mee met Genk.

Castagne is 21 en Belgisch belofteninternational. Hij voetbalt sinds 2011 voor Genk. Hij heeft het profiel dat Atalanta voor ogen heeft: een fysiek sterke rechtsachter met aanvallende kwaliteiten.