Nicolas Lombaerts, multimiljonair op het veld: “Van mij mag Coucke zo rijk worden als hij wil”

Sinds dit jaar staat er bij KV Oostende een multimiljonair op het veld. Geschat vermogen: 24,6 miljoen euro. Want na tien jaar bij de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg koos Nicolas Lombaerts voor het weireldploegsje. Voor zijn vrouw en dochter en ook wel voor Marc Coucke. Na drie weken aan zee vertelt Lom­baerts in zijn eerste interview in Oostendse loondienst hoe content hij wel is, over risicobeleggingen en zijn gepersonaliseerde ­baboesjka-popjes. “Al voelde ik mij wel veiliger in Rusland dan in België.”