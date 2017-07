Niemand weet of Romelu Lukaku vandaag wel hervat met Everton

Everton verwacht vandaag zijn internationals terug op training, maar het is onzeker of Romelu Lukaku daarbij zal zijn. Een maand geleden leek een transfer naar Chelsea een kwestie van dagen, intussen lijkt een doorbraak veraf. De impasse weegt op het gemoed van de topspits, die ook vorige zomer een transfer naar Chelsea in rook zag opgaan.

De oorzaak van het uitstel zou bij Chelsea liggen. Zolang er geen duidelijkheid is over Diego Costa, lijkt er ook geen bod te komen

“Mijn zaakwaarnemer is nu in gesprek met een club. Ik weet waar ik naartoe wil. Ik blijf gewoon geduldig. Ik weet dat er afspraken zijn gemaakt en wacht op een telefoontje.”

Dat vertelde Romelu Lukaku precies een maand geleden, op 6 juni in het oefencentrum van de Rode Duivels in Tubeke. De spits was in een opgewonden stemming en een transfer naar Chelsea leek nabij. Lukaku noemde weliswaar geen club bij naam, maar begon op sociale media prompt drie spelers van Chelsea te volgen en liet geen moment onbenut om te zinspelen op een terugkeer naar zijn ex-club. Omdat Everton een prijs van 100 miljoen pond op zijn hoofd had gekleefd, kon hij misschien wel de duurste speler aller tijden worden. 2017 zou de zomer van Lukaku worden.

Een maand later is de stemming gekeerd. Lukaku vertrok op vakantie in de overtuiging dat zijn transfer zou worden afgerond tijdens zijn reis en hij morgen de trainingen kon hervatten bij Chelsea. Maar zoals het er nu naar uitziet, moet hij zich zoals de voorbije jaren aanmelden in Finch Farm, het trainingscentrum van Everton.

Manager Ronald Koeman begon deze week de trainingen en verwelkomt in principe vandaag de internationals. Of ook Lukaku er vandaag bij zal zijn, is onzeker. De Rode Duivel was dinsdag nog op vakantie in Los Angeles en Everton had gisteren geen informatie over zijn terugkeer naar Europa.

En als Lukaku opnieuw begint te trainen bij Everton, zal dat met lange tanden zijn. Tijdens zijn vakantie liet Lukaku zich fotograferen tijdens een vriendenmatch waarop panelen van Chelsea te zien waren. Toen daar op sociale media ophef over ontstond, publiceerde hij een andere foto zonder boarding. “Zijn jullie nu tevreden?”, schreef hij als commentaar. Het uitblijven van een transfer heeft hem in een sombere stemming gebracht, zo merkte ook het thuisfront op.

Ook vorig jaar was een deal met Chelsea in de maak, maar toen sprong een transfer op het laatste moment af. Lukaku had toen een goed gesprek met manager Antonio Conte en het contract was opgesteld, maar tussen de Iraans-Britse Everton-meerderheidsaandeelhouder Farhad Moshiri en de joods-Russische Chelsea-eigenaar Roman Abramovich zouden onoverbrugbare meningsverschillen zijn gegroeid.

Everton praat met Manchester United

De oorzaak van het uitstel zou deze keer niet bij Everton, maar bij Chelsea liggen. De Londenaren zitten verveeld met de positie van Diego Costa, die door manager Antonio Conte is afgeserveerd, maar voor wie ze nog wel een behoorlijke transfersom willen vangen. Zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van Costa, lijkt er ook geen bod te komen op Lukaku.

Ondertussen sprak Everton wel met Manchester United over Lukaku. Dat gebeurde in het kader van de onderhandelingen over Wayne Rooney, die Everton wil terughalen naar het oude nest. Door Lukaku aan te bieden aan United, kan het mogelijk een hogere transfersom vragen van Chelsea. Ook Lukaku’s zaakwaarnemer Mino Raiola zou liever zaken doen met United dan met Chelsea, omdat hij in Manchester een hoger commissieloon kan opstrijken dan in Londen.