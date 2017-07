CLUBNIEUWS. KV Mechelen vangt bot voor Anderlecht-spits, Club-middenvelder (voorlopig) niet naar Antwerp

Anderlecht zal KV Mechelen moeten teleurstellen: spits Sylvère Ganvoula maakt zoveel indruk op training dat een uitleenbeurt niet meteen mogelijk is. Sander Coopman verkiest intussen niet in te gaan op een aanbod van Antwerp, en Standard grijpt haast zeker naast een Poolse spits. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

KV Mechelen vangt bot voor sterke Ganvoula

Op training bij Anderlecht wordt Sylvère ­Ganvoula (21) Silver genoemd. Wij zeggen u nu al: Silver kan Gold worden. De fotograaf klaagt zelfs omdat Ganvoula op zowat elke foto staat. Hij is omnipresent: scoren, meeverdedigen, harde duels met Spajic. Het zou ons niet verbazen mocht Ganvoula in de pikorde der spitsen straks Thelin voorbijsteken, die nog altijd moeilijk scoort.

Bij Anderlecht zijn ze onder de indruk. Meer zelfs: ze zijn overtuigd dat de Congolese spits nog maar 50 procent van zijn fysieke capaciteiten gebruikt en dat euvel verhelpen ze nu. KV Mechelen is een van de vele clubs die Ganvoula graag zou huren, maar kreeg te horen dat hij voorlopig niet weg mag.

“We wilden Ganvoula uitlenen”, aldus Herman Van Holsbeeck vorige week. “Maar nu zegt Weiler dat hij elke week progressie maakt door te trainen met betere spelers. We zullen wachten tot eind augustus om te zien wie spits één, twee en drie is.”

Voor Malinwa, dat vorig jaar al met Ganvoula onderhandelde voor hij naar Westerlo trok, is dat jammer. “Qua profiel is Ganvoula ideaal, maar het is inderdaad een moeilijk dossier, omdat hij allicht tot eind augustus blijft”, zegt trainer Yannick Ferrera. “Ik weet niet of we kunnen wachten.” Voorzitter Johan Timmermans is formeler: “We wachten niet op Ganvoula. We willen snel onze nieuwe spits aantrekken.” KV bewandelt een concrete buitenlandse piste

Coopman voorlopig niet naar Antwerp

Sander Coopman (22) zal voorlopig niet de overstap maken naar Antwerp. De aanvallende middenvelder wil nu nog geen beslissing nemen over zijn toekomst en blijft voorlopig bij Club Brugge, al zegt hij ook nog niet definitief nee tegen de Great Old.

Mogelijk hoopt Coopman erop dat Zulte ­Waregem alsnog een ­akkoord bereikt met blauw-zwart. De West-Vlaming speelde vorig seizoen op huurbasis in het Regenboogstadion en had het daar erg naar zijn zin. Ook trainer Francky Dury heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij hem er graag weer bij wil. Alleen kon Essevee tot nu toe geen akkoord bereiken met Club Brugge over de huursom van 200.000 euro.

Standard grijpt naast Pool

Standard grijpt haast zeker naast de Poolse spits Dawid Kow­nacki van Lech Poznan. Hij is bijna van Sampdoria. De Rouches zouden wel nog kans maken op middenvelder Lorenzo Crisetig (Bologna).

Jans mag Freethiel niet verlaten

Het Franse Lens bood al tweemaal tevergeefs op rechtsback Laurent Jans (24). Waasland-Beveren wil hem niet kwijt. Jans heeft een opstapclausule.

Brute pech voor Saief

Kenny Saief (AA Gent) mist door een liesblessure de Gold Cup met de VS.

Tester op Daknam

Lokeren test middenvelder Sangara (17) en aanvaller Ouattara (21) uit Burkina Faso.