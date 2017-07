Twee jaar cel voor voormalig speler van AA Gent die 35 keer betrapt werd zonder geldig rijbewijs

Voetballer Habib Habibou (30), tot enkele jaren geleden spits bij Gent, heeft gisteren een celstraf gekregen van twee jaar. De politierechter pakt ook zijn Porsche Panamera af. Liefst 35 keer is hij betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. “Wat ik hier zie, is geen strafblad meer, dit is een strafboek”, zei de rechter.

Voetballer Habib Habibou (30) is bij ons vooral bekend van het ‘incident met de vliegende eend’. In 2010, tijdens de wedstrijd Zulte Waregem-Lokeren, pakte hij op het veld een loslopende eend bij de poten en gooide het dier over de reclameborden. Maar niet alleen voetbalkijkers, ook politierechters kennen de capriolen van de Franse voetballer, nu actief bij de club Lens.

Gisteren, in de politierechtbank van Halle, was de maat vol. Habibou is er tot twee jaar cel veroordeeld, een boete van 16.000 euro en een rijverbod van vijf jaar, en zijn wagen is in beslag genomen.

Zijn laatste inbreuk: op 14 mei zetten agenten zijn Porsche Panamera – van al snel 93.000 euro – aan de kant in Dilbeek. Hij had zijn gordel niet om. En hij was op weg zonder geldig rijbewijs. Alweer: Habibou was dan al 34 keer eerder betrapt.

“Zijn strafregister is tien bladzijden lang, met veroordelingen in verschillende rechtbanken. Wat ik hier zie, is geen strafblad meer, dit is een strafboek”, zei politierechter Dina Van Laethem.

Rolmodel Hazard

Habibou is al 29 keer moeten voorkomen, voor 85 inbreuken. Maar net als bij de vorige 29 zittingen was van de man zelf gisteren geen spoor in de rechtbank. Voor het eerst was er wel een advocaat. “Mijn cliënt een rolmodel voor jongeren? Dat weet ik niet. Dan denk ik eerder aan spelers zoals Hazard”, liet de advocate weten. “Mijn cliënt wist niet dat hij niet mocht rijden. Hij heeft in Engeland zijn rijexamen gedaan, maar dat rijbewijs blijkt niet geldig in België.”

In principe moet Habibou zijn celstraf in ons land uitzitten. Het parket vraagt geen onmiddellijke aanhouding, maar hij zou wel geseind worden. Bij een volgende controle in België zou Habibou dan de cel in moeten.