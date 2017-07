“Cash-for-car zelden interessant”

Uw bedrijfswagen inruilen voor geld is vanaf volgend jaar mogelijk. Maar het Planbureau heeft twijfels of dat wel voor iedereen zo interessant is.Enkel mensen die weinig kilometers doen, zouden er voordeel uit halen. “Zullen mensen overstappen? Met het bedrag dat ze overhouden, kun je in elk geval niet dezelfde auto aanschaffen.”

Het Planbureau twijfelt eraan of het cash-for-car-principe veel verandering teweeg zal brengen.

In de berekening van het bedrag dat u netto in de plaats zou krijgen, gaat men uit van een bepaald percentage van de catalogusprijs. Daarbovenop kan nog eens twintig procent budget komen als u ook uw tankkaart inlevert. Als u er het voordeel van alle aard aftrekt, komt u aan het cashbedrag.

Maar, zegt het Planbureau, het aantal gereden kilometers maakt vandaag veertig procent uit van de kapitaalkosten. Pendelen en ­privéverplaatsingen zijn goed voor bijna 30.000 kilometers per jaar, en daarna komt nog eens gemiddeld 6.700 kilometer aan extra verplaatsingen voor het werk.

“Dat is meer dan vaak wordt aangenomen”, zegt Alex Van Steenbergen, auteur van de studie van het Planbureau. “Daardoor zal inruilen van een salariswagen voor cash niet interessant zijn voor mensen die veel kilometers doen.”

De studie onderzocht welke effecten de maatregel kan hebben, op de mobiliteit en de arbeidsmarkt. “Op zich is het een ingrijpende maatregel. Maar door de forfaitaire benadering blijkt het in de praktijk vooral voor mensen die weinig kilometers doen een aanmoediging om de wagen in te leveren.” De berekening zou grootverbruikers benadelen, maar kan ook kleinverbruikers overcompenseren. “Net diegenen die hun wagen weinig gebruiken, zullen ze het eerste inleveren.”

Geen winst

Dat argument haalden ook auto- en mobiliteitsorganisaties als Febiac, Traxio, Renta, Touring en VAB al boven. “Alleen wie vandaag weinig kilometers aflegt met zijn bedrijfswagen of al een erg milieuvriendelijke wagen heeft, zou eventueel voordeel uit het huidige regeringsontwerp kunnen halen. Het is totaal onduidelijk waar hier de maatschappelijke winst of het sturende element zit”, vinden de organisaties.

Uit berekeningen op basis van gegevens van leasingfederatie Renta blijkt dat er grote verschillen zijn tussen wat, op basis van wat er nu voorligt, het cashbudget zou zijn, en het huidige leasing­bedrag. Wie bijvoorbeeld zijn Audi A4 met tankkaart inlevert, zou daar zowat 530 euro voor krijgen. De leasingprijs is 920 euro, waar de werkgever normaal nog wat van recupereert via de btw.

Kleiner en goedkoper

“Maar nog niet alle aspecten liggen vast. Duidelijkheid ontbreekt”, zegt Frank Van Gool, algemeen directeur van Renta. “Het is ook individueel bepaald natuurlijk: misschien heb je nog voor duizenden euro’s extra opties in je wagen.”

Van Gool verwacht niet meteen een revolutie. “Zullen mensen overstappen? Met het bedrag dat ze overhouden, kun je in elk geval niet dezelfde auto aanschaffen. Maar misschien kiezen ze wel voor een kleiner, goedkoper model.”

Wat de overstap naar cash wel interessant kan maken, is een vergoeding van de kilometers voor de werkgever. “Daar is nog geen duidelijkheid over. Maar als je een cash bedrag krijgt, en daarnaast mag je dan nog eens je werkverplaatsingen aanrekenen aan 34 cent per kilometer, dan maakt het dit al een pak interessanter”, zegt Van Gool. Voor hem moet er dringend meer duidelijkheid komen. “Nu gaat het alle richtingen uit en weten mensen niet goed waar ze aan toe zijn.”