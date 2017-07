Nederlands international de Guzman verlaat Napoli voor Eintracht Frankfurt

Jonathan de Guzman gaat aan de slag bij Eintracht Frankfurt. De 29-jarige Nederlandse middenvelder stapte donderdagochtend met de selectie van de Duitse club in het vliegtuig voor een trainingskamp in de Verenigde Staten. De Guzman hoopt op korte termijn de laatste formaliteiten af te handelen en ondertekent daarna een contract voor drie jaar bij Eintracht Frankfurt.

De nummer elf van afgelopen seizoen in de Bundesliga meldde kort voor vertrek naar de VS dat de onderhandelingen met Napoli, de club van Rode Duivel Dries Mertens, over een transfersom voor De Guzman bijna zijn afgerond. Het contract van de geboren Canadees, die veertien keer uitkwam voor het Nederlands elftal, liep in Napels nog een jaar door. Hoewel de handtekeningen nog ontbreken, gaat De Guzman toch alvast mee op trainingskamp zodat hij direct kan wennen aan zijn nieuwe club. Afgelopen seizoen speelde de oud-Feyenoorder op huurbasis voor Chievo.