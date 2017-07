Rode Duivels staan nog net in de top tien op nieuwe FIFA-ranking, Duitsland is nieuwe leider

België zakt op de donderdag gepubliceerde FIFA-ranking van de zevende naar de tiende plaats, hun laagste notering in drie jaar. Duitsland neemt leidersplaats over van Brazilië na hun overwinning op de Confederations Cup. Brazilië zakt naar plaats twee, Argentinië is derde. Portugal stijgt vier plaatsen na hun derde plaats op de Confederations Cup.

Vorige maand wonnen de Rode Duivels een oefeninterland met 2-1 van Tsjechië en sloten ze hun seizoen af met een droge 0-2 zege in Estland. Het beste nieuws die avond kwam uit Zenica, waar Bosnië-Herzegovina en Griekenland op een scoreloos gelijkspel bleven steken waardoor de Rode Duivels hun voorsprong in de stand konden uitbouwen. Met zestien punten uit zes wedstrijden staan ze aan de leiding in WK-kwalificatiegroep H, voor Griekenland (12), Bosnië-Herzegovina (11), Cyprus (7), Estland (4) en Gibraltar (0). Op de zevende speeldag komt voetbaldwerg Gibraltar op bezoek in Luik, drie dagen later volgt de lastige verplaatsing naar Griekenland. De kwalificatiecampagne wordt afgesloten met het tweeluik tegen Bosnië (7 oktober in Zenica) en Cyprus (10 oktober in België). Met acht op twaalf zijn de Rode Duivels zeker van groepswinst en een ticket voor de WK-eindronde van komend jaar in Rusland.

NEW #FIFARanking

Germany No1

Poland rise to best-ever ranking

Andorra biggest climbers of the month

https://t.co/PzczPv3Zeh pic.twitter.com/CULh9GSXcP — FIFA.com (@FIFAcom) July 6, 2017

Bosnië moest op de FIFA-ranking één plaats prijsgeven en is nu dertigste, Griekenland boekte twee plaatsen winst en is 38e. Cyprus ging vier plaatsen achteruit en staat nu op de 95e plaats, Estland blijft status quo op 98. Gibraltar staat puntenloos onderin op de 206e plaats.

Door de Confederations Cup en de WK-kwalificatiewedstrijden zijn er heel wat wijzigingen aan de top van de ranking. Dankzij de eindzege met een veredeld B-elftal op de generale repetitie van het WK in Rusland neemt regerend wereldkampioen Duitsland de leidersplaats over van Brazilië, dat nu tweede is, voor aartsrivaal en buurland Argentinië. Portugal (4e) en Zwitserland (5e) boekten elk vier plaatsen winst en vervolledigen de top vijf.

Polen staat op een zesde plaats, hun beste prestatie ooit. Maar de opvallendste stijger is Andorra. Dat springt van een 129e plaats naar de 57e plaats. De volgende FIFA-ranking wordt op 10 augustus gepubliceerd.