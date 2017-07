Er is een goede uitleg voor de “vreemde staart” van Pinot, maar: “Plots liggen er dan drie drolletjes onder je stoel”

Het was woensdag niet de dag van Thibaut Pinot. De klimmer van FDJ moest op ruim drie kilometer van de finish lossen. Toen de camera hem in beeld bracht, zag iedereen plots een vreemde “staart” op zijn rug. Daar had Bert De Backer van Sunweb echter een logische verklaring voor.

“Het is een ijspanty”, vertelde de Belg bij Vive le Vélo. Wij hebben dat ook bij Sunweb. Vanaf 30 graden gaat het mee in de auto. Het zijn eigenlijk gewoon nylonkousen die gevuld worden met ijs. Knoopje erin en zo kan het water zachtjes smelten over je rug.”

Tot daar het antwoord op het kortstondige mysterie van de “staart” van Pinot. Maar je moet er wel mee oppassen. “Je vergeet dat dan gewoon en plots liggen er drie drolletjes onder je stoel bij het uitdoen van je wielertrui. Dat zijn dan gewoon die nylonkousen die helemaal leeggelopen zijn. Wellicht had Pinot er zoveel mee dat er eentje is blijven hangen ergens”, aldus De Backer.