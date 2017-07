Transfer rond? “Manchester United bereikt akkoord met Everton voor miljoenentransfer Lukaku”

Heeft Romelu Lukaku deze zomer dan toch zijn toptransfer beet? De BBC meldt dat niet Chelsea maar Manchester United een akkoord heeft bereikt met Everton voor een bedrag van 85 miljoen euro. Daarmee zou de Rode Duivel de duurste Belgische voetballer ooit worden.

Volgens de BBC heeft de transfer van Lukaku niets te maken met die van Wayne Rooney, die de omgekeerde beweging zou maken en na dertien jaar weer zou terugkeren naar Everton. Al wordt dit door andere bronnen wel gesuggereerd omdat de Toffees eerst een vraagprijs van 114 miljoen euro hanteerden, bijna 30 miljoen meer. Onze Premier League-watcher Bart Lagae meldde donderdag nog dat Everton met United over Lukaku sprak in het kader van de onderhandelingen over Rooney.

United zat lang achter Antoine Griezmann (Atlético), Alvaro Morata (Real Madrid) en Andrea Belotti (Torino) aan, maar hebben aldus de BBC de zoektocht naar een transfer voor die drie spitsen stopgezet met de deal voor Lukaku. Die zou meteen de duurste Belg ooit en het record van Kevin De Bruyne breken, die in 2015 van Wolfsburg naar Manchester City trok voor 74 miljoen. Lukaku zou ook na Paul Pogba, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo en Gonzalo Higuain de vijfde duurste voetballer ooit worden.

Lokaas voor Chelsea?

Lukaku scoorde vorig seizoen 25 keer voor Everton, dat hem in 2014 voor 35 miljoen overnam van Chelsea. De Blues leken lang de favorieten te zijn om hun ex-speler in huis te halen, maar lijken nu dus achter het net te vissen. United-coach José Mourinho wilde zijn team namelijk rond hebben vooraleer de Red Devils zondag naar de VS trekken, waar Lukaku op vakantie is met onder andere Pogba.

Ook Lukaku’s zaakwaarnemer Mino Raiola, die Pogba en Zlatan Ibrahimovic naar Manchester loodste, zou liever zaken doen met United dan met Chelsea omdat hij in Manchester een hoger commissieloon kan opstrijken dan in Londen.

Er is echter een serieuze nuance te maken bij het bericht van de BBC. Door Lukaku aan te bieden aan United, kan Everton mogelijk een hogere transfersom vragen van Chelsea. De persoonlijke voorkeur van de Rode Duivel gaat namelijk uit naar Chelsea. Als de Londense club dus hetzelfde biedt als United zal een deal met Everton snel beklonken kunnen zijn.