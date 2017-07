Een robot met wiebelende borsten? De maker van Tekken 7 legt uit waarom

Een twittergebruiker had een pertinente vraag voor de makers van het vechtspelletje Tekken 7. Deze begrijpt niet waarom de borsten van het personage Alissa, een robot, moeten bewegen.

“Waarom wiebelen de borsten van Alissa? Is haar torso niet gemaakt van plastic?”, vraagt @meboi zich af op Twitter. Een terechte vraag zo blijkt, want het personage ziet eruit als een vrouw, maar ze is wel degelijk een robot. Zo kan ze vliegen, kettingzagen uit haar mouwen toveren en haar hoofd in de handen van haar tegenstanders steken om dat dan tot ontploffing te brengen.

Niemand minder dan de hoofd-producer achter de laatste telg in de razend populaire serie diende hem van antwoord. “Haar skelet is van wolfraamcarbide (een koolstofverbinding red.) en het buitenste huid-pantser bestaat uit titanium en verarmd uranium, maar al de rest is artificiële huid”, aldus Katsuhiro Harada. Iets later stelde hij zijn uitleg bij.

They serve as shock absorbers. https://t.co/gWrGxEdRqz — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) July 5, 2017

“Ze dienen als schokdempers”, aldus Katsuhiro Harada op Twitter. Het is overigens niet de eerste keer dat ontwikkelaars kritiek krijgen voor gratuit naakt of objectivering van vrouwen in games. Zo kreeg Hideo Kojima, de geestelijke vader achter de Metal Gear Solid-reeks, bakken kritiek over zich heen, omdat het personnage ‘Quiet’ in zijn laatste Metal Gear-game onnodig naakt was. Toen stelde hij dat de criticasters “beschaamd zullen zijn vanwege hun kritiek” eens ze de ware toedracht kennen. Achteraf bleek het personage zo naakt omdat ze via haar huid ademt en daarom geen kleren kan verdragen.