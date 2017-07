RB Leipzig strikt PSG-talent

RB Leipzig heeft donderdag de komst van de Franse aanvaller Jean-Kevin Augustin aangekondigd. Augustin komt over van de Franse topclub Paris Saint-Germain en tekende in Leipzig een contract voor vijf seizoenen. Met de transfer zou zo’n dertien miljoen euro gemoeid zijn.

De 20-jarige Augustin is een jeugdproduct van de Parijzenaars en maakte zijn debuut in het eerste elftal in april 2015. Een basisplaats afdwingen lukte de jonge Fransman echter nooit. Augustin kwam het afgelopen seizoen tot 14 optredens (veelal invalbeurten) in de hoofdmacht van de Parijzenaars en één goal.

De spits met roots in Haïti werd in 2016 met Frankrijk Europees kampioen onder 19 jaar. Augustin kreeg op dat toernooi als topschutter (met zes goals) de Golden Player Award. RB Leipzig eindigde het voorbije seizoen als tweede in de Bundesliga en plaatste zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.