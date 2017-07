Hier is hij dan: de eerste foto van George Clooney met een van zijn baby’s, maar die is niet wat je verwacht

George en Amal Clooney zijn onlangs naar het Italiaanse Milaan gereisd in hun privéjet. Eindbestemming? Hun optrekje aan het Comomeer. Ook hun maand oude tweeling Ella en Alexander mochten mee en dat leverde een eerste foto op van George Clooney en een van zijn kindjes, maar het gezichtje krijgt de wereld nog even niet te zien.

Op de bewuste foto, gemaakt door de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, is George Clooney (56) te zien terwijl hij uit zijn jet stapt. Hij heeft een sierlijke witte draagmand vast met daarin een van zijn twee kinderen. Op het tarmac werd Amal gezien met de tweede draagmand. De 39-jarige mensenrechtenadvocate kreeg extra hulp om zoon- of dochterlief te dragen.

George Clooney and Amal Alamuddin have transported children to Italy https://t.co/QussEUP127 pic.twitter.com/GcAChtLxCz — Wellnewsus (@Wellnewsus) 6 juli 2017

Een eerste duidelijke foto van de kindjes, die al elk hun eigen bodyguard hebben, is er voorlopig nog niet. Volgens internationale media kan het wereldberoemde koppel miljoenen verdienen als het beslist om een kiekje van hun kroost vrij te geven. Ella en Alexander zijn precies één maand oud. Ze kwamen om 6 juni ter wereld in het St. Mary’s Hospital in Londen.