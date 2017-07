Eerste reacties over eventuele toptransfer Lukaku niet onverdeeld positief

Manchester United en Everton hebben een akkoord over de transfer van Romelu Lukaku voor een bedrag van 85 miljoen euro. Althans, dat is wat de Britse openbare omroep BBC beweert. De fans van Man U lijken echter niet helemaal overtuigd over de transfer van hun nieuwe spits.

“Het is geen slechte transfer, maar ik sta niet op de banken”, schrijft abonnee en Manchester United-volger Scott Patterson op Twitter. “Maar hij scoort wel veel en dat is wat we nodig hebben.”

Amazed by that. Thought he was off to Chelsea. That's a decent signing but I'm not overawed. He scores a lot though which is what we need. — Scott Patterson (@R_o_M) 6 juli 2017

“We hebben meer nodig”, vindt Barney Chilton, die schrijft voor Manchester United-fanmagazine Red News. “Hij moet het nog bewijzen op de grote momenten. Als hij in zijn dagje is, hebben verdedigers echter hun handen vol met hem.”

I like Lukaku, tho have mates unsure, he just needs to do it in the biggest games and tests. At it, he's a handful. We need more though. — Barney @Red News (@barneyrednews) 6 juli 2017

Voormalig Manchester United-speler Danny Higginbotham, die ook als analist voor de krant The Independent werkzaam is, ziet de komst van ‘Big Rom’ wèl zitten. “Als dit klopt, zou het een geweldige transfer zijn. Lukaku is precies het type spits waar José Mourinho van houdt. Hij is ook veel beter nu dan toen Mourinho hem verkocht. Lukaku kan de ruimte tussen de linies groot houden door voortdurend op de loer te liggen in de rug van de defensie en dat is precies wat nodig is om meer ruimte te creëren voor de opkomende middenvelders.”

If true Lukaku will be a great signing @ManUtd exactly type of forward Mourinho likes. Far better now than when Mourinho originally sold. — Danny Higginbotham (@Higginbotham05) 6 juli 2017

Lukaku can stretch game by playing on defenders shoulder and that's exactly what's needed to create more space for midfielders to dictate. — Danny Higginbotham (@Higginbotham05) 6 juli 2017

“Lukaku zal waarschijnlijk enorm veel scoren voor Manchester United, maar hij zal ook véél beter moeten worden als hij op het niveau van Manchester United wil komen”, denkt The Guardian-columnist Daniel Harris. “Met hem erbij zullen ze meer punten pakken, maar ik ben er niet zo zeker van dat ze met hem erbij ook beter voetbal zullen brengen. Maar ik kan me nog bedenken als ik hem Stones binnenstebuiten zie keren in de Manchester Derby.”

Lukaku will probably score a shitload of goals for United, but he'll need to improve a silly amount to be anywhere near the standard. — Daniel Harris (@DanielHarris) 6 juli 2017

Maybe I'll feel differently after seeing him ragdoll Stones in the derby, but what I wouldn't give for Andy Cole right now. — Daniel Harris (@DanielHarris) 6 juli 2017

“Lukaku gaat meer dan dertig doelpunten maken voor Manchester United komend seizoen”, schrijft de United Rant, een opinie- en analysemagazine van Man U-fans op Twitter. “Eén bedenking: hij vertraagt het spel te veel, heeft te veel tijd nodig met de bal en haalt de angel uit tegenaanvallen.”