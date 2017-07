Cristiano Ronaldo gaat met slip op de Instagram-foto en heeft daar een héél goede (financiële) reden voor

Dat Cristiano Ronaldo meer is dan enkel een voetballer weten we al langer. CR7 is ook een merk, een zakenman en een wereldwijd fenomeen. Geen wonder dus dat de Portugees deze week twee keer in zijn onderbroek op zijn Instagram-pagina verscheen, hij krijgt er namelijk heel wat euro’s voor.

Volgens een studie van internetbedrijf Hopper verdient Ronaldo grofweg 352.000 euro per post op Instagram. CR7 heeft dan ook een gigantisch bereik van 106 miljoen volgers. Als hij dus een foto plaatst in zijn onderbroek vult de Portugees zijn al rijk gevulde bankrekening serieus aan.

Toch is Ronaldo niet de best verdienende vogel op Instagram. Zangeres Selena Gomez heeft namelijk 122 miljoen volgers en verdient zo’n 483.000 euro per bericht. Nummer twee is Kim Kardashian met 100 miljoen volgers en 440.000 euro per geplaatste foto. Kylie en Kendall Jenner maken de top vijf rond.

Opvallend is dat Ronaldo slechts één van twee mannen is in de top tien. De andere is NBA-superster LeBron James op de tiende plaats. ‘The King’ heeft bijna 31 miljoen volgers op Instagram en ontvangt 106.000 euro per bericht.

De volledige top tien:

1. Selena Gomez: 122 miljoen volgers - 483.000 euro per post

2. Kim Kardashian: 100 miljoen volgers - 440.000 per post

3. Cristiano Ronaldo: 104 miljoen volgers - 352.000 euro per post

4. Kylie Jenner: 95 miljoen volgers - 352.000 euro per post

5. Kendall Jenner: 81,7 miljoen volgers - 325.000 euro per post

6. Khloe Kardashian: 57,8 miljoen volgers - 219.000 euro per post

7. Kourtney Kardashian: 68 miljoen volgers - 219.000 euro per post

8. Cara Delevingne: 40,4 miljoen volgers - 132.000 euro per post

9. Gigi Hadid: 34,7 miljoen volgers - 106.000 euro per post

10. LeBron James: 30,7 miljoen volgers - 106.000 euro per post

