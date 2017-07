Om trots op te zijn: Britse rockband Iron Maiden brouwt Belgisch bier

“Inspired by Belgium, Made in Engeland”. Of “Geïnspireerd door België, gemaakt in Engeland”. Dat staat op het etiket van het bier dat de Britse hardrockband Iron Maiden dit najaar op de markt brengt. “Slim gezien van Iron Maiden om naar België te verwijzen. Dat geeft cachet aan hun bier”, zegt Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open VLD).

Het logo is de Iron Maiden-mascotte Eddie met een monnikspij.

“Ik ben een hele grote fan van de Belgische bieren”, vertelt Bruce Dickinson, frontman van de Londense rockband Iron Maiden. “Belgische bieren zijn veel meer dan een drankje. Daar zit een hele manier van leven in. Dat tracht ik mee te nemen in mijn bier. Mijn bier wordt wel in Engeland gebrouwen maar de gist is Belgisch.”

Fruitig Belgisch

Voor hij Vlaams cultuurminister werd, was Sven Gatz directeur van de Unie van de Belgische Brouwers, de belangengroepering van de Belgische brouwerijen. Een bierkenner, dus. “Ik begrijp waarom Iron Maiden voor een Belgische gist kiest. Die heeft een heel typische, fruitige smaak. Je moet je maar eens concentreren wanneer je de trappist van Rochefort drinkt. Die smaakt fruitig. Naar pruim of banaan. Maar dat fruit zit niet in het bier. De fruitsmaak komt door de gist. Dezelfde gist die ook aan Palm en Westmalle Tripel die fruitige smaak geeft.”

Iron Maiden trad in maart op in Gent. Foto: Jan Van der Perre

De Frontman van Iron Maiden is niet aan zijn proefstuk toe. Vier jaar geleden bracht hij al Trooper op de markt, gebrouwen door Robinson, die ook de nieuwe Hallowed zal brouwen. Trooper was een groot succes: er werden al 15 miljoen flesjes van verkocht.

Nog meer te verwachten

Volgens bierkenner Geert Van Lierde mogen we binnenkort nog meer bieren verwachten die verwijzen naar ons land. “Zeker sinds de Unesco eind vorig jaar ons bier erkende als nationaal erfgoed. Dan staat het dubbel goed om naar ons te verwijzen. Even terzijde: Iron Maiden is niet de eerste hardrockband die haar eigen bier uitbrengt. Ook de Australische AC/DC deed het al.”

“Hallowed” komt in oktober op de Britse markt in flesjes van 33cl. Het logo is de Iron Maiden-mascotte Eddie met een monnikspij.