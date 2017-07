Kleine puppy werd verlaten op de luchthaven met een hartverscheurend briefje van zijn baasje

Een drie maanden oude chihuahua werd op de luchthaven achtergelaten door zijn baasje. Bij het hondje lag een briefje waarin de vrouw vertelde dat ze geen andere keuze had en dat ze hem onmogelijk kon meenemen. “Ik zie hem zo graag, zorg alsjeblieft goed voor hem!”

Een wanhopige vrouw liet haar chihuahua-puppy achter op de luchthaven met daarbij een briefje waarin ze beschrijft dat ze slachtoffer was van huishoudelijk geweld en de vlucht voor haar puppy niet kan betalen.

“Hoi, ik ben Chewy”, luidt het briefje, geschreven vanuit het perspectief van de hond. “Mijn baasje zat in een relatie waarin ze mishandeld werd en kon mijn vlucht niet betalen. Ze wilde me absoluut niet verlaten maar ze had geen andere optie. Mijn voormalige vriend schopte mijn hond tijdens een ruzie en hij heeft een grote buil op zijn hoofd.”

“Hij heeft waarschijnlijk een dierenarts nodig. Ik hou zoveel van Chewy, zorg alsjeblieft goed voor hem en zie hem graag.”

Het hondje werd teruggevonden op de toiletten van de luchthaven, waarna hij naar ‘Connor and Millie’s Dog Rescue’ gebracht werd, niet ver van de luchthaven in Las Vegas. Die postte een foto van het hondje en een foto van de brief op Facebook, waar er al snel heel wat reacties op kwamen.

“Ik hoop echt dat ze op die vlucht gestapt is om weg te geraken van die ex-vriend. Ik kan met niet voorstellen hoe moeilijk het geweest moest zijn om Chewy achter te laten, maar dat ze zoveel liefde en medeleven voor hem had is ongelofelijk. Ik hoop dat ze veilig is, waar ze ook is”, schrijft iemand. Ook heel wat anderen delen de mening dat de vrouw een moedige keuze maakte.

Het opvangcentrum vroeg gebruikers ook om het verhaal van Chewy te delen om haar voormalige eigenaar te tonen “dat ze moedig was geweest door te vertrekken en dat hij een geweldig leven zal hebben.”

Darlene Blair van het opvangcentrum was erg aangedaan door het briefje. “Deze heeft mij echt geraakt”, vertelt ze. “Je ziet aan de manier waarop het briefje geschreven is dat de vrouw in uiterste nood zat en dat ze hem niet wilde achterlaten maar ook niet kon meenemen.”

Ondertussen werden al tientallen applicaties ingediend om het nieuwe baasje van Chewy te mogen worden.