Pokémon Go viert zijn eerste verjaardag. Maar komt er nog een tweede?

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Pokémon Go op de wereld werd gedropt. Even leek het of die wereld daar niet goed van was. Amper een week na de lancering van het spel zag je overal op straat groepjes mensen opduiken die, starend naar hun smartphone, koortsachtig op zoek waren naar monsters die alleen op hun schermpje bestaan. Soms kon je ze zelfs ’s nachts tussen de struiken zien kruipen. Na één gekke zomer lijkt dat fenomeen definitief weggeëbd. Is Pokémon Go dan dood? “De hype is voorbij, maar wereldwijd zijn er nog altijd miljoenen spelers en blijft het geld binnenstromen.”

Pokémon Go kende een ongeziene blitzstart. Een week na de lancering op 6 juli 2016 hadden al miljoenen mensen de app gedownload. “De piek van de hype werd al na enkele weken in augustus bereikt met 100 miljoen actieve spelers”, zegt Kenny Vermeulen, die de eerste Belgische Facebookpagina van Pokémon Go oprichtte.

“Het was een waanzinnige periode”, zegt hij. “Ik zal nooit vergeten hoe ik met vrienden om 2 uur ’s nachts ging jagen in het Gentse Citadelpark. Als er eentje dan de naam schreeuwde van een gespotte pokemon stoven we wel met honderd tegelijk door de bosjes. Heerlijke herinneringen.”

“Het mooiste wat ik meemaakte was het evenement in de Antwerpse zoo. Anderhalf uur lang waren daar 16.000 enthousiaste “trainers” in de weer. Om de haverklap viel het overbelaste netwerk uit. Zoveel volk had nog geen enkel Pokémon Go-event op de been gebracht en ook voor de zoo was het de drukste dag ooit.”

Bizarre hype

De hele zomer hield de hype aan en nam soms bizarre vormen aan. In een Nederlands kustdorp werden de duinen vertrappeld toen 16.000 fans op een evenement afkwamen. Toen Unizo in de Antwerpse Kammenstraat Pokémon Go- lokaas uitzette, daagde zoveel volk op dat de straat moest worden afgesloten. Slimme commerçanten verkochten ondertussen pokemon-ijs en gaven kortingen op mobiele opladers.

Overrompeling van de Antwerpse Kammenstraat

Maar niet iedereen was opgezet met de rage. Sommige cafés hingen een plakkaatje buiten “Geen Pokémon Go”. Op begraafplaatsen waar een figuurtje zich verscholen hield, werden spelers aangemaand asjeblief de rust niet te verstoren. En in een herberg in Wetteren brak een vechtpartij uit omdat een tooghanger aan een speler had gevraagd “of hij niet wat oud was voor dat spelletje”. En hoeveel auto’s, fietsen en voetgangers tegen elkaar botsten omdat ze gefocust waren op hun pokemon zullen we nooit weten.

Strokémon

Zoals zo vaak kende de rage haar hoogtepunt in de Verenigde Staten. Daar verscheen alras een pornoversie van Pokémon Go, Strokémon genaamd, waarin een kloeke trainer met zijn vriend Dikachu van slaapkamer naar slaapkamer trekt op zoek naar zeldzame strokémon.

Echte nerds gaven hun baby dan weer de naam van een favoriete pokemon. Populairst bleek Onyx, gevolgd door Eevee en Ash. Gelukkig haalde niemand het in zijn hoofd zijn uk levenslang te straffen met de naam Jigglypuff of Charmander.

Goudmijn

Ondertussen is Pokémon Go al meer dan 750 miljoen keer gedownload, meldt de gespecialiseerde site Apptopia.

“Op het toppunt van de hype waren wereldwijd 100 miljoen spelers actief”, zeg Kenny Vermeulen die de Belgische Facebookpagina van Pokémon Go beheert. “Een jaar later is dat gezakt naar 60 miljoen, wat nog altijd gigantisch veel is in vergelijking met andere mobiele spelletjes. Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat Pokémon Go het meest succesvolle mobiele spel ooit is.” Voor België zijn geen cijfers bekend.

De app blijkt ook een ware goudmijn voor Niantic. Het spel is gratis maar je kan allerlei hulpmiddelen bijkopen om beter te kunnen spelen. “Tienduizend dollar per minuut is de som die Niantic daarmee nog altijd binnenhaalt”, aldus Kenny Vermeulen.

Het spel is gratis maar je kan wel hulpmiddelen bijkopen Foto: AFP

De jaaropbrengst van het spel voor Niantic bedraagt 1,2 miljard dollar, waarvan 950 miljoen dollar alleen al in het eerste halfjaar werd opgehaald.

De factor nostalgie

“De eerste spelers die afhaakten waren de tieners”, zegt Julian Huijbregts van de elektronicawebsite Tweakers in Algemeen Dagblad. “Zij hebben vaak niet genoeg geduld om alle pokemon te vangen.”

“Tieners zijn alles snel beu en doen gewoon mee met wat al hun vrienden doen”, vult Kenny Vermeulen aan. De blijvers zijn vooral millennials en dertigers die proberen hun pokedex vol te krijgen. Dat betekent dat ze alle 151 pokemon moeten vangen. “

83 nieuwe pokémon moetende fans wakker houden

“Nostalgie speelt een belangrijke rol in de aanvankelijke rage maar ook in het blijvende succes van Pokémon Go”, aldus Vermeulen. “Het zijn de dertigers die in de late jaren negentig het oorspronkelijke Pokémon op Game Boy hebben gespeeld, die nu nog actief blijven. Twintig procent van de spelers is er dagelijks mee bezig en dat gemiddeld gedurende dertig minuten. Dat is echt veel, want tien minuten langer dan de gemiddelde dagelijkse duur die we op Facebook doorbrengen.”

En de spinner?

Kenny Vermeulen zelf is al lang gestopt met Pokémon Go. “Het aantrekkelijke aan het spel vond ik het samen met vrienden buiten op pad gaan. Toen zij een voor een afhaakten, vond ik er niet veel meer aan.”

Hij vindt wel dat Niantic op een slimme manier omgaat met het succes. “In het begin was het bedrijf duidelijk overrompeld door de plotse enorme populariteit van het spel. Toen moesten ze zich noodgedwongen bezighouden met het oplossen van allerlei problemen. Maar later hebben ze op de juiste momenten updates gedaan zoals het introduceren van een tachtigtal nieuwe pokemon en een nieuwe manier van battlen in groep. Dat houdt de fans bij de les. Als ze die strategie verder aanhouden, kan Pokémon Go nog een tijd mee. Ik zie alvast nog geen nieuwe spelletjestrends opduiken die het spel kunnen vervangen. Het zal zeker niet de spinner zijn. Wie zal daar tegen het einde van de zomer nog mee spelen?”

