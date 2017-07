Onderhandelen met Noord-Korea over nucleaire wapens, hoe doe je dat? Deze diplomaat deed het

De Amerikaanse president Donald Trump roept de internationale gemeenschap op Noord-Korea niet te laten begaan met zijn rakettesten. Na gesprekken in Polen wou hij niet kwijt welke stappen de Verenigde Staten zouden kunnen zetten, zeggend dat hij geen “strepen” wou trekken. Een ex-ambassadeur, uit het Clinton-tijdperk, heeft de cultuurschok aan der lijve ondervonden en heeft enkele tips voor Trump en zijn administratie.

Na gesprekken in Polen wou President Trump niet kwijt welke stappen de Verenigde Staten zouden kunnen zetten, zeggend dat hij geen “strepen” wou trekken. “Het is een schande dat ze zich zo gedragen, wat ze doen, is erg gevaarlijk, en er moet iets aan gedaan worden”, zei Trump donderdag op een persconferentie.

Trump kondigde een harde reactie op de jongste bedreigingen uit Noord-Korea aan. “We zullen hen streng aanpakken”, aldus de president bij zijn bezoek aan Warschau. Wat die aanpak in zal houden is niet duidelijk, indien hij opteert voor een diplomatische weg, horen daar bilaterale onderhandelingen bij, rechtstreeks, met de Noord-Koreanen zelf.

Onder president Bill Clinton, stond Mitchell Reiss aan het hoofd van de Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO). Die organisatie - opgericht door de VS, Japan en Zuid-Korea - had als voornaamste doel de nucleaire ambities van Noord-Korea te temperen. Zo was het die organisatie die de reactor in het Yongbyon Nuclear Scientific Research Center, stillegde na sterke vermoedens dat de reactor diende voor het ontwikkelen van nucleaire wapens. Tijdens zijn tijd aan het roer van het KEDO leidde hij ook de onderhandelingen met Pyongyang zelf.

“De meest cruciale wig, is het enorme culturele verschil. Het isolement (van Noord-Korea red.) is significant”. Die cultuurschok enigszins overbruggen gebeurt in drie semantische stappen. “Je kan er niet vanuit gaan dat er culturele raakvlakken of gedeelde referenties zijn. Eerst moet je de concepten aftoetsen? Hebben zij hetzelfde concept van wat een nucleair wapen is? Welke woorden gebruik jij en welke woorden gebruiken zij daarvoor? Pas dan kan je er betekenis aan koppelen.”

De diplomaat benadrukt dat het totaal ontbreken van elke cultureel raakvlak deze schijnbaar absurd semantisch aftasten broodnodig maakt. “Het duurt allemaal heel lang, maar je moet dat heel methodisch en consequent aanpakken. Ook zijn ze heel gevoelig voor elke verwijzing naar hun leider. Heel vaak is er zelfs iemand van de geheime dienst bij, die luistert mee, kijkt hoe ze (de Noord-Koreanen) zich gedragen en rapporteert het allemaal aan Pyongyang.”

Is er aan het einde van de rit sprake van ‘diplomatieke banden’? Heeft het werk van Reiss en het KEDO iets uitgehaald? “Er zijn sprankeltjes hoop geweest dat er een diplomatiek pad geëffend zou worden. Soms was er zelfs sprake van kleine succesjes, maar aan het einde van de rit, is in de afgelopen 50 jaar geen enkel element dat die hoop rechtvaardigt. We moeten andere opties bekijken. We moeten verhinderen dat ze het geld en de technologie in handen krijgen, om zulke wapens te bouwen. De grootvader (Kim Il-sung) heeft dat (nucleaire red.) programma gestart en zijn vader (Kim Jong-il) heeft het in een stroomversnelling gebracht. Geen prijs of sanctie kan hem op andere gedachten brengen, om dat nucleaire programma te laten varen, de koers die het land al meer dan 50 jaar vaart.”