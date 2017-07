Barcelona realiseert een toptransfer met Toni Duggan, de "vrouwelijke Luis Suarez"

?????? @toniduggan : "FC Barcelona for me is the biggest Club in the world" pic.twitter.com/FD5PiFBs3j

FC Barcelona haalde deze zomer tot nu toe enkel Gerard Deulofeu in huis, door zijn aankoopoptie bij Everton te lichten. Dan doet het vrouwenteam van de Blaugrana donderdag toch iets beter. Dat haalde namelijk de Engelse topspits Toni Duggan weg bij Manchester City. Duggan was eerder actief bij... Everton.

De 25-jarige Duggan speelde al vijf seizoenen bij de vrouwenploeg van de Citizens. Ze scoorde 31 doelpunten in 74 wedstrijden voor City en 15 doelpunten in 47 caps voor het Engelse national elftal. In 2016 won ze de titel met City, de FA Cup in 2017 en de Continental Cup in 2014 en 2016.

"Ik had al veel succes in Engeland maar ik wil nog meer winnen", vertelt Duggan. "Ik weet dat Barcelona de Champions League wil winnen en dat is ook mijn doel. De club is de voorbije jaren enorm gegroeid in het vrouwenvoetbal en ik ben ervan overtuigd dat ik het team naar een hoger niveau kan tillen. Ik hou van Luis Suarez en zijn speelstijl. Hij was een rolmodel voor mij omdat ik van Liverpool ben en dus fan ben van de Reds. Ik probeer zoals hem te spelen."

So happy to be joining the biggest club in the world @FCBfemeni #BeBarca ???????? pic.twitter.com/jGSilzR6ne — Toni Duggan (@toniduggan) 6 juli 2017

