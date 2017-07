Standard verhuurt Jonathan Bolingi aan Moeskroen

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Standard heeft donderdag bekendgemaakt de Congolese spits Jonathan Bolingi voor een seizoen uit te lenen aan Excel Moeskroen. De Henegouwers bedongen ook een aankoopoptie.

De 23-jarige Bolingi streek in januari van dit jaar neer op Sclessin, op huurbasis van de Congolese topclub TP Mazembe, en kwam zes keer in actie voor de Rouches. De Luikenaars lichtten in mei de aankoopoptie op Bolingi, maar verhuren hem nu (opnieuw met aankoopoptie) door aan Moeskroen.

Voor Moeskroen is de komst van Bolingi de vijfde inkomende transfer. Eerder kwamen ook Jean Butez (Lille), Clément Libertiaux (Sporting Charleroi), Yannis Mbombo (Örebro SK) en Selim Amallah (Tubeke) de Henegouwse rangen al versterken.