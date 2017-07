Moeskroen huurt Omar Govea (met aankoopoptie) van FC Porto

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Excel Moeskroen heeft donderdag de komst van Omar Govea aangekondigd. De Mexicaanse middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van FC Porto, met aankoopoptie.

De 21-jarige Govea streek in de zomer van 2015 neer in Porto. Na een seizoen op huurbasis, namen de Portugezen hem vorige zomer definitief over. De Mexicaanse belofteninternational kwam nooit uit voor het eerste elftal van Porto, maar was de afgelopen seizoenen wel een vaste kracht bij FC Porto B, dat uitkomt in de Portugese tweede klasse. Met het Mexicaanse elftal onder 17 jaar schopte Govea het tot de finale van het WK in 2013.