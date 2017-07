Tiener vindt gedicht van haar overleden oma, de titel deed haar in tranen uitbarsten

De Amerikaanse latina Jazmine Dena deed onlangs de vondst van haar leven. Ze ontdekte een boekje van haar overleden grootmoeder dat vol gedichtjes staat en één daarvan gaat over haar. Ze deelde de tekst via Twitter en nu zijn mensen van over de hele wereld ontroerd.

In 2011 moest de 19-jarige Jazmine uit Los Angeles afscheid nemen van haar oma en grootste inspiratiebron Elisa Guerrero Dena. De twee hadden een zeer sterke band en voor Jazmine was haar grootmoeder de mama die ze nooit heeft gekend. Haar overlijden aan de gevolgen van kanker, nu precies zes jaar geleden, viel haar dan ook bijzonder zwaar. Om haar te herdenken snuisterde Jasmine door de spullen van haar oma en deed ze een bijzondere ontdekking.

I found out my abuela who passed away years ago was a freaking poet and I'm reading her poetry... turn the page... she wrote a poem about me pic.twitter.com/p67enniZde — jazzy (@pettingpuppies) 28 juni 2017

De tiener vond een boekje vol gedichten en één tekstje gaat over haar. Ze las het eerbetoon en kon haar tranen niet bedwingen. “Ik viel op de vloer toen ik de titel zag. Ik kon het niet geloven”, zegt ze aangedaan in een reactie aan Yahoo. Jazmine zegt dat ze helemaal niet wist dat haar oma zo’n talent had. “Het gedicht geeft me zoveel kracht en moed. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk dat mijn oma na al die jaren nog steeds over me waakt”, zegt ze.

Uit tweets als reactie op het bericht van Jazmine, die het gedicht vertaalde in het Engels, blijkt dat veel mensen erg aangegrepen zijn door de vondst. De originele foto van het gedicht werd 45.000 keer gedeeld en verzamelde bijna 200.000 likes. De vrouw is nu vastberaden om een online boek samen te stellen met de gedichten van haar oma.