Ooit lag Lukaku op ramkoers met Mourinho, maar één sms’je zet deur open voor toptransfer

Manchester United en Everton zouden volgens Engelse media een akkoord hebben over een bedrag van 85 miljoen euro voor Romelu Lukaku. Mocht de transfer er komen, zou die Lukaku herenigen met ex-trainer José Mourinho, die hij vier jaar geleden na een rondje moddergooien definitief vaarwel leek te hebben gezegd. Eén sms’je van de Portugees heeft de relatie tussen de twee echter danig veranderd.

De zomer van 2013. Romelu Lukaku heeft er net twee jaar bij Chelsea opzitten. Hoewel, Chelsea... het eerste seizoen van de Rode Duivel in Londen was er één waar hij meer in de tribunes moest plaatsnemen dan hem lief was en het tweede bracht hij op uitleenbasis bij West Bromwich Albion door. Daar scoorde hij evenwel zeventien keer en als Lukaku zich terug aanmeldt bij Chelsea, lijkt de toekomst hem toe te lachen. De nieuwe trainer José Mourinho toont zich een fan van de Belgische spits en de liefde blijkt wederzijds. “Ik ben trots dat een toptrainer als Mourinho me wil”, zegt Lukaku in Het Nieuwsblad.

Lukaku in de zomer van 2013, in de seizoensvoorbereiding van Chelsea. Foto: IMAGEGLOBE

Enkele maanden later vraagt Lukaku in extremis zelf toch nog om een uitleenbeurt. Nauwelijks één dag na zijn pijnlijke misser in de strafschoppenreeks van de Europese Supercup-finale tegen Bayern München. Mourinho heeft naast Demba Ba en Fernando Torres immers ook nog eens Samuel Eto’o binnengehaald. Een beslissing die The Special One nog even zou achtervolgen: terwijl Lukaku bij zijn nieuwe club Everton meteen scoort aan de lopende band, bakt het trio Ba-Torres-Eto’o er maar weinig van. Mourinho krijgt de wind van voren in Engeland omdat hij Lukaku schijnbaar te makkelijk liet vertrekken en de Engelse pers steigert al helemaal als de Rode Duivel laat uitschijnen dat hij in zijn eerste maanden bij Everton nauwelijks wat gehoord heeft van Mourinho.

Een jonge Lukaku breekt meteen potten bij Everton. Foto: Photo News

Op ramkoers

Mourinho krijgt om de haverklap vragen over zijn bij Everton schitterende spits en reageert hard. “Romelu praat graag”, zegt hij in de herfst van 2013. “Maar wat hij nooit vertelt, is waarom hij naar Everton ging. De laatste keer dat ik met hem gesproken heb, was om hem dat duidelijk te maken.Waarom vertel je niet waarom je niet in Chelsea bent? Zijn uitleenbeurt is goed voor Chelsea. Maar als hij spreekt, moet hij niet de halve waarheid spreken. Hij moet alles zeggen.” Een veeg uit de pan die kan tellen. De twee lijken op ramkoers te liggen en in Engeland vragen ze zich af of Lukaku ooit nog wel onder Mourinho voor Chelsea zal uitkomen.

Mourinho haalde een paar keer stevig uit naar Lukaku. Foto: REUTERS

Nee, zo blijkt een jaar later. Everton neemt Lukaku definitief over van Chelsea voor een clubrecord van om en bij de 35 miljoen euro. ‘Big Rom’ prikt bij zijn voorstelling nog eens richting Mourinho door te zeggen dat er “bij Everton wèl een goed klimaat is om je te ontwikkelen als jonge voetballer”, de Portugees slaat terug door te zeggen dat “Lukaku nooit gemotiveerd was om de concurrentie met de andere spitsen bij Chelsea aan te gaan”.

Het sms’je

Ze hadden dan misschien wel eens woorden, maar sinds Lukaku en Mourinho elk hun eigen weg gingen, waren de twee merkelijk vriendelijker voor elkaar. Dankzij een sms’je van The Special One, zo onthulde Lukaku. “Toen ik indertijd bij Everton tekende, was het eerste berichtje dat ik nadien op mijn telefoon zag van Mourinho. Succes, doe je best en ik zie je volgend seizoen, zei hij. Niemand weet daarvan en daarom krijgt hij van mij ongelofelijk veel respect. Hij is een grote persoonlijkheid en een groot mens. Ook al zijn er dingen tussen ons gezegd, ik heb me daar nooit veel van aangetrokken omdat ik weet dat niet veel managers zoiets zouden doen.”

Foto: AFP

Later nog zou Lukaku daaraan toevoegen dat de bladzijde omgedraaid was, de geschillen bijgelegd. “De waarheid is dat Mourinho aanvaard heeft me te laten gaan omdat hij mijn discours begreep. En dat waardeer ik aan hem”, zei hij.

Ondanks de eerdere aanvaringen is er dus helemaal niets blijven hangen tussen de twee. Ook al omdat Lukaku zelf met zoveel woorden toegaf dat hij in zijn Chelsea-periode nog niet helemaal klaar was voor een topclub. “Nadat ik ben weggegaan bij Chelsea, heb ik de analyse gemaakt bij mezelf, om te zien wat er beter kon. Het heeft me dik anderhalf jaar gekost voor ik sommige aspecten van het voetbal onder de knie kreeg. Of ik nu wel zou slagen onder Mourinho? Nu denk ik wel dat ik onder elke trainer zou passen.”