Engelse vierdeklasser kiest voor opvallende/afgrijselijke keeperstenu “om aanvallers af te schrikken”

Voetbalclub Wycombe Wanderers, dat uitkomt in de Engelse vierde klasse, heeft donderdag zijn nieuwe keepersuitrustingen voor het komende seizoen voorgesteld. Wycombe koos voor een opvallend ontwerp “om zo de aanvallers van de tegenstander in verwarring te brengen”.

De Engelse club ontwierp samen met kledingsponsor O’Neills “een trui met opvallende motieven die de doelman groter en imposanter doen lijken wanneer een aanvaller op hem afstormt om op doel te schieten”, aldus Wycombe op de clubwebsite. Het gaat concreet om een fluogele trui met spiegelende, veelhoekige en psychedelische vormen die meteen in het oog springen en een duizelingwekkend effect geven. Voor het tweede keeperstenue werd gekozen voor een blauw-roze kleurencombinatie.

“Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de wetenschap achter een keeperstrui en daarom zien we veel opvallende kleuren terugkomen”, aldus Wycombe-coach Barry Richardson. “We hebben goed samengewerkt met O’Neills en we hopen dat de trui een effect zal hebben op het veld. Ook hopen we dat hij aanslaat bij de fans, zodat we veel exemplaren kunnen verkopen.”

Scott Brown, eerste doelman bij Wycombe, moest even slikken toen hij het ontwerp zag. “Ik moet toegeven dat ik twee keer moest kijken toen de coach mij de ontwerpen liet zien. Ze zien er immers heel wat anders uit dan de truien die ik in het verleden al gedragen heb. Maar ik kijk ernaar uit om ze volgend seizoen aan te trekken, zelfs als ik negatieve commentaren zou krijgen van de bezoekende supporters achter mijn doel.”

Ook vorig seizoen viel Wycombe al op met een opvallende keeperstrui. Jamal Blackman stond in de vierde ronde van de FA Cup, een 4-3 nederlaag tegen Tottenham, met een groen-roze trui tussen de palen.