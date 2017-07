12 Belgische militairen mogen Congo niet verlaten “omdat ze over gevoelige informatie over de overheid beschikken”

Twaalf Belgische militairen die gestationeerd zijn in Congo, mogen niet naar ons land terugkeren. Hun vertrek wordt tegengehouden omdat ze zouden beschikken over “gevoelige informatie” die de Congolese overheid liever niet bekend wil zien worden.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) bevestigt het nieuws aan Nieuwsblad.be, maar wil verder geen commentaar geven om de veiligheid van de soldaten te waarborgen. Bij Defensie hebben ze het over een “vervelende situatie voor de militairen”. “Het is voor hen ook vakantie en nu kunnen ze niet terug naar hun kinderen”, aldus Defensie aan VTM.

Kritiek Reynders

Joseph Kabila, president van de Democratische Republiek Congo, besliste afgelopen april om de militaire samenwerking met België te stoppen. Die beslissing kwam er een week nadat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kritiek had geuit op de benoeming van Bruno Tshibala als premier.

De vorige keer dat de samenwerking werd stopgezet was in 1997 nadat Laurent-Désiré Kabila aan de macht kwam. Ze werd hersteld kort nadat de huidige president Joseph Kabila (de zoon van Laurent-Désiré) aan de macht kwam in 2001.

Snelle interventieteams

De samenwerking draaide vooral rond de opleiding van militairen. Het Belgische leger heeft twee snelle interventieteams opgeleid die begin 2010 werden ingezet tegen de opstand van Enyele, in de Evenaarsprovincie, en tegen de rebellen van M23 in Noord-Kivu in 2012 en 2013.

Minister Reynders had gezegd dat de benoeming van Tshibala afwijkt van de letter en de geest van het Oudejaarsakkoord over de transitie naar de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo. De minister riep op tot de opheffing van de beperkingen van rechten en vrijheden en stelde dat België met zijn internationale partners zal overleggen over de relaties met Congo.

