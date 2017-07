Lokeren verlengt opnieuw contract van sterkhouder

De Zwitser Mijat Maric heeft donderdag zijn handtekening onder een contractverlenging bij Lokeren gezet. De 33-jarige centrale verdediger is nu tot 30 juni 2020 aan de Waaslanders verbonden. Eerder deze week verlengde Lokeren ook al het contract van aanvoerder Killian Overmeire.

“Mijn gezin en ik voelen ons goed hier in België en bij deze club in het bijzonder”, klinkt het bij Maric op de clubwebsite. “Mijn contract verlengen was vanuit mijn optiek dan ook volstrekst logisch. Ik hoop dat we sportief een beter seizoen draaien dan de voorbije twee mindere jaren. Eigenlijk ben ik daar vrij zeker van, we trainen hard en zullen klaar zijn om het seizoen aan te vatten.”

Maric verhuisde in de zomer van 2010 van Eupen naar Lokeren en begint komend seizoen aan zijn zevende jaargang bij de Waaslanders. De Zwitser met Kroatische roots had nog een contract tot medio 2019 op Daknam, maar doet daar nu dus nog een jaar extra bij. Hij won met de club tweemaal de Beker van België (2012 en 2014).

Dinsdag kondigde Lokeren ook al de contractverlenging van aanvoerder Overmeire aan. De 31-jarige Overmeire is nu tot 2021 verbonden aan de club. De 21-jarige Senegalees Joher Rassoul kreeg een contractverlenging tot 2020.