Club Brugge leent Coopman opnieuw uit aan Zulte Waregem

Francky Dury is een grote fan van Sander Coopman Foto: Photo News

Club Brugge en Zulte Waregem zijn het eens geworden over een nieuwe uitleenbeurt van Sander Coopman. Dat meldde de vicekampioen donderdag op de clubwebsite. Ook vorig seizoen kwam Coopman al op huurbasis uit voor de bekerwinnaar.

De 22-jarige Coopman verlengde vorige maand nog zijn contract bij blauw-zwart tot 2020, een nieuwe uitleenbeurt naar Zulte Waregem hing toen al in de lucht.

Coopman speelde vorig seizoen in totaal 31 competitiewedstrijden voor Essevee en was daarin goed voor twee doelpunten. Ook won hij de Beker van België met Zulte Waregem dankzij een overwinning tegen Oostende in de finale, die na 120 minuten en een 3-3 stand werd beslist met een strafschoppenreeks. Coopman scoorde toen de 2-2 gelijkmaker.