Hond valt in zelfde tijgerverblijf waar eerder al ezel gruwelijke dood stierf, maar personeel brengt redding

Een hond is met veel geluk aan de dood ontsnapt in een dierentuin in het Chinese Changzhou . De hond kwam na een val plotseling in het tijgerverblijf van de zoo terecht. Gelukkig kon het personeel het huisdier op tijd in veiligheid brengen.

Het schrikwekkende tafereel gebeurde woensdagnamiddag. De hond viel uit de armen van zijn baasje viel meteen in het water van het tijgerverblijf. Uiteindelijk moest het personeel de hond redden met behulp van een net. Ondertussen konden ze de Siberische tijgers op afstand houden door voetzoekers in hun richting te gooien. Ze bleven met veel interesse de redding van de hond volgen, maar een aanval bleef uit.

Het personeel had al op voorhand aangegeven dat huisdieren niet toegelaten waren in de dierentuin. Het koppel had echter gereageerd door te stellen dat het geen probleem vormt om een klein huisdier mee naar binnen te brengen. Ze zouden de hond ook constant dicht in hun buurt houden, al is hen dat duidelijk niet gelukt.

Amper een maand eerder gebeurde een vergelijkbaar incident in dezelfde dierentuin. Toen kwam een ezel in het waterbassin van het tijgerverblijf terecht. Het dier werd echter niet gered. De ezel werd immers door enkele aandeelhouders van de zoo bij de tijgers gegooid om op die manier te protesteren tegen de bedrijfsleiding. De beelden van het afschuwelijke moment gingen toen de wereld rond.