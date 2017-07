Ivan Leko: "Simons mag mij tegenspreken, maar enkel met respect en argumenten"

Vandaag evalueert hij in Garderen de stage van Club en zijn nieuwe ploeg, morgen in uw krant. Hier en nu mag het in zijn eerste interview als coach van blauw-zwart over Ivan Leko zelf gaan. De mens in de trainer: “Simons mag tegen mij ingaan. Met argumenten.” De Belg in de Kroaat: “Ik zou Club boven Split verkiezen.” En de familiemens: “Thuis ben ik de baas niet. Allesbehalve.”