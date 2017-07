Alsnog naar Chelsea? Transfer Lukaku wordt prestigeslag

Met een akkoord op clubniveau tussen Everton en Manchester United is de strijd om de handtekening van Romelu Lukaku een nieuwe fase ingegaan. De Rode Duivel verkiest nog steeds een transfer naar Chelsea maar stond gisteravond onder zware druk van zijn makelaar Mino Raiola om voor United te kiezen. Everton rekent zich rijk en zou bovenop 85 miljoen euro van United ook Wayne Rooney krijgen.

Chelsea weet dat het over de belangrijkste troefkaart beschikt: de wil van de speler in kwestie

Terwijl Romelu Lukaku in Los Angeles verblijft, zetten twee clubs alles op alles hem binnen te halen. Wie verleidt de best scorende Premier League-spits in de box? De Londense kampioenen van Chelsea, waar Lukaku unfinished business heeft? Of Manchester United, waar hij opnieuw zou werken met de trainer die hij destijds ontvluchtte, José Mourinho?

De Red Devils openden gisterochtend het offensief, maar Chelsea gaf zich ’s avonds nog niet gewonnen. Bij het ter perse gaan had de Rode Duivel nog geen definitieve beslissing over zijn toekomst genomen.

Als hij zijn hart volgt kiest Lukaku voor Chelsea. Vorige zomer leek een transfer in kannen en kruiken, maar deed een conflict tussen de eigenaars de overeenkomst op het laatste moment afspringen. Een maand geleden hoopte Lukaku op een nieuwe doorbraak met Chelsea, maar ondanks aandringen van manager Antonio Conte kwam er geen nieuw bod uit Londen. De Blues willen eerst de situatie oplossen van Diego Costa, die van Conte te horen kreeg dat hij niet meer welkom is.

Op de achtergrond volgde Manchester United de situatie. Lukaku’s zaakwaarnemer, de Italiaanse Nederlander Mino Raiola, deed vorig seizoen de drie belangrijkste inkomende transfers van United: Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan en Paul Pogba. Het drietal was ook door andere clubs gegeerd, maar Raiola wist zijn spelers stuk voor stuk te overtuigen bij de Red Devils te tekenen.

United, dat op zoek is naar een opvolger voor de geblesseerde Ibrahimovic, hoopt dat Raiola deze keer Lukaku kan overtuigen voor hen te kiezen. En ook Raiola weet dat hij alleen bij United vorstelijk betaald zal worden voor zijn diensten. Chelsea betaalt traditioneel minder voor transfers en heeft al laten verstaan dat het niet zinnens is Raiola’s commissieloon te betalen.

Rooney

Gisteren schakelde United (en Raiola) een versnelling hoger. In het kader van de onderhandelingen met Everton over Wayne Rooney bereikten beide clubs een akkoord over een transferbedrag voor Romelu Lukaku. Geen 100 miljoen pond (114 miljoen euro) zoals Everton aanvankelijk had gevraagd, wel 75 miljoen pond (85 miljoen euro) plus Rooney die daardoor zou terugkeren naar de club van zijn jeugd. United lichtte gisteren enkele bevriende journalisten in dat het een akkoord had gesloten, Everton hield het op: “De deal is nog niet rond”. Versta: misschien springt er nog een andere club in de dans.

Chelsea van zijn kant liet verstaan dat het nog altijd in de race zit. De Londense club weet dat ze over de belangrijkste troefkaart beschikt: de wil van de speler in kwestie. Want Raiola mag dan wel alles in het getouw zetten om zijn speler in Manchester te doen tekenen, Lukaku heeft in het verleden bewezen dat hij wel vaker tegen het advies van zijn zaakwaarnemer durft in te gaan. Dat bleek heel duidelijk in maart toen Raiola een akkoord met Everton had over een contractaanpassing, maar Lukaku weigerde de nieuwe verbintenis te tekenen.

Bij één man bleef het gisteren muisstil: Romelu Lukaku zelf. De topspits is nog steeds op vakantie in Los Angeles, in het gezelschap van zijn vriend en United-speler Paul Pogba. Na verschillende hints op de sociale media dat hij een transfer naar Chelsea verkiest, vraagt iedereen zich af of Lukaku zijn Londense droom blijft najagen. Heeft Antonio Conte of technisch directeur Michael Emenalo hem gerust kunnen stellen dat ook Chelsea een akkoord met Everton kan bereiken? Of is Lukaku het wachten beu en geeft hij gehoor aan de lokroep van Manchester United? De Rode Duivel lijkt nog steeds onbeslist, maar de strijd om zijn handtekening is meer dan ooit een prestigeslag tussen twee van de eergierigste clubs van Engeland geworden.